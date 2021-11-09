Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş zorunlu karşılık kararı
Son dakika... Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.
TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Öte yandan Türk Lirası zorunlu karşılıklarının standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst limiti de yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.
Değişiklik sonucu vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi. Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24'ten yüzde 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltildi.
Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.
TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 28 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.
Yapılan değişiklik sonucu TCMB'nin yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları şöyle:
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