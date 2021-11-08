Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama
Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 kapsamında bir çok ihtiyaç sahiplerine 1100 TL destek sağlandı. Normalleşme sürecinde ise 4. faz ödemelerin yapılması bekleniyor. E Devlet kapısı üzerinden 1100 TL başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 4. faz ödemesinin olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama
Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. İşte, Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama
1100 TL pandemi yardım parası başvuruları e Devlet üzerinden yapıldı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar.
1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Faz 3 kapsamında başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.
Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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