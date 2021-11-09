EYT'li gözünü kulağını bu habere çevirdi: Yıl şartına dikkat! En az prim kadar önemli
EYT'li merakla yeni gelişmeleri bekliyor. Emeklilik için çıkacak düzenlemeyi bekleyen milyonlarca EYT’li için prim kadar, yıl şartı da önemli. Burada kadınlar daha avantajlı iken, erkekler için daha uzun süre gerekiyor... İşte tüm detaylar...
Son günlerde Ankara'dan gelen haberler milyonlarca EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılan) vatandaşı umutlandırdı. Bu konuda çeşitli formüller üzerinde çalışmalar yapılarak hem idari hem de mali boyutu ortaya çıkarılacak.
Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu, 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olan, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor.
Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılında dolmuş durumda.
18 YAŞ DETAYI
Ülkemizde 18 yaşından önce sigortalı olmuş pek çok kişi var. Staj ve çıraklık dışındaki bu çalışmalarda ödenen primler emeklilikte kullanılıyor.
18 yaşından küçük olarak ilk kez uzun vadeli sigorta kollarında çalışanlar için primler geçerli olmasına rağmen, yıl şartı 18 yaşını doldurduğu tarihte başlıyor.
Örneğin; 1996 yılında 16 yaşında ilk kez sigortalı olan bir vatandaşın 25 yılı 2021'de dolmuş olmasına rağmen, 18 yaşından itibaren geçerli olacağı için 2023 yılında 25 yılını doldurmuş sayılıyor.
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