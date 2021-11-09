Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den yeni müjde: Miktarını ve değerini artıracak

Küresel salgın sebebiyle resmi açılış töreni yapılamayan kapasitesi 4 bin 400 megavata yaklaşan 324 tesisin de sembolik olarak açılışının yapıldığını aktaran Yılmaz, "EPDK olarak 10 gün sonra 20. yılımızı kutlayacağız. Bu 20 yıl içinde, ülkemizin maruz kaldığı küresel meydan okumalar ve 15 Temmuz gibi hain saldırılara rağmen enerji piyasalarımızda yaklaşık 200 milyar dolar sabit sermaye yatırımı yapıldı." diye konuştu.

Yılmaz, Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla enerjide yeni bir sürecin kapısının aralandığını dile getirerek, "Bu sürecin serencamını, Türkiye'nin büyüme ihtiyacıyla, bu büyümeyi ateşleyecek enerji talebinin nasıl karşılanacağı belirleyecektir." dedi.