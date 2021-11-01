01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu! 26 yeni keşif ülkemize kazandırıldı

Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu! 26 yeni keşif ülkemize kazandırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
ABONE OL
Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu! 26 yeni keşif ülkemize kazandırıldı

Son dakika haberi...Bakan Dönmez: Karadeniz’deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.

Bakan Dönmez: Karadeniz'deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.

Bakan Dönmez: Her bir vatandaşımızın doğal gaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yaptığımız planlama ile 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini de buradan vermek isterim.

Ayrıntılar geliyor..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA