Mesleki eğitimde yeni dönem! Binlerce gence iş kapısı olacak

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bugün mesleki eğitimden beklentilerin çoğunu mesleki eğitim merkezleri karşılayabilir. Mesleki eğitim merkezleri bildiğiniz gibi Almanya'daki dual mesleki eğitimin bizdeki karşılığı. Öğrenciler haftada bir gün okula giderken diğer günlerin tamamında işletmelerde, gerçek iş ortamlarında eğitim alıyorlar. Dört yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücret alıyorlar ve iş sağlığı ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Üçüncü yılın sonunda kalfa, dört yılın sonunda da usta olarak mezun oluyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların, eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranı yüzde 90'lar seviyesinde.

Yani, oldukça başarılı bir model. Bu nedenle mesleki eğitim merkezlerini daha aktif kullanmak ve kapasitesini de artırmak istiyoruz. Mesleki eğitim merkezi mezunlarına lise diploması alabilme hakkı da verdik. Bu çok önemli bir iyileştirme oldu ve öğrenci sayısı arttı. En önemli avantajlarından birisi bu merkezlere kaydolmak için ortaokul mezunu olmak yeterli, yaş sınırlaması yok. Dolayısıyla, ülkemizde işgücü piyasasının büyük çoğunluğunun ihtiyacı mesleki eğitim merkezlerinden rahatlıkla karşılanabilir ve genç işsizlik oranı düşürülebilir.