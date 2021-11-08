Son dakika: Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! Yabancılar borsada üç aydır alış pozisyonunda
Son dakika haberine göre -Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı. Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Ekonomist Belgin Maviş, peş peşe gelen rekorları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyelere çıkarken, yabancı yatırımcılar Pay Piyasası'nda 2017'den bu yana ilk kez 3 ay üst üste net alım yaptı.
Yabancılar ekimde 45 milyon dolarlık net alış yaparken, Ağustos 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay net alış tarafında yer aldı.
BIST 100 endeksi geçen ay yüzde 8,22 ile aylık bazda Aralık 2020'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirirken, dolar bazlı da yüzde 0,82 artış gösterdi.
Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı.
A HABER'DE AÇIKLADI: REKORLAR GÜNÜ
A Haber canlı yayınında konuşan Ekonomist Belgin Maviş, rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Maviş, "Bugün hem seans içi en yüksek değerini gördü ki daha önceki seans içindeki gördüğü 1.589 puanın üzerine çıktı. Hem de 1.600 ile yeni rekor denemesi içerisinde. Haftanın ilk işlem gününü rekorlar günü olarak adlandırabiliriz. Eğer gün sonunda 1.580 seviyesine tekrar bir geri çekilme hareketi olmazsa." dedi.
BIST 100'E YABANCI DAMGASI
Yabancı yatırımcılar son 3 ayda net 192 milyon dolarlık alım gerçekleştirse de yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında ekim sonu itibarıyla halen 1 milyar 305 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.
Analistler, dolar bazlı bakıldığında BIST 100 endeksinin cari fiyatlarla 164 cent ile tarihi zirvelerinin çok altında seyrettiğini belirterek, endeksin tarihinde 3 kez 500 centin üzerini test ettiğini anımsattı.
Dolar bazında en son 2013'te 508 centi gören BIST 100 endeksinin bu ölçekte tarihi zirvesi ise Kasım 2010'daki 510 cent seviyesinde bulunuyor.
YABANCILAR EN ÇOK TÜPRAŞ HİSSESİ ALDI
Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.
Tüpraş'ı 26 milyon dolarla Yapı ve Kredi Bankası, 22,9 milyon dolarla Koza Madencilik, 18,2 milyon dolarla Akbank ve 14,5 milyon dolarla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri takip etti.
Yabancıların ekimde en çok sattıkları hisseler ise 121,9 milyon dolarla BİM Mağazalar, 55,9 milyon dolarla Koç Holding, 51,1 milyon dolarla Garanti BBVA, 28,3 milyon dolarla Şişecam ve 26 milyon dolarla Arçelik oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 Green Card başvuru bitti mi?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?
- Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?
- Milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosu...
- 10 Kasım şiirleri sözleri! 10 Kasım ile ilgili şiirler 2-4-8 kıtalık kısa uzun! En anlamlı 10 Kasım sözleri…
- Bitcoin hareketlendi, gözler orada! Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir?
- Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?
- Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…
- Üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman?
- 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?
- Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs başvuru son gün! 2021 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?