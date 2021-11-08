Son dakika: Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor! Yabancılar borsada üç aydır alış pozisyonunda

BIST 100'E YABANCI DAMGASI

Yabancı yatırımcılar son 3 ayda net 192 milyon dolarlık alım gerçekleştirse de yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında ekim sonu itibarıyla halen 1 milyar 305 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

Analistler, dolar bazlı bakıldığında BIST 100 endeksinin cari fiyatlarla 164 cent ile tarihi zirvelerinin çok altında seyrettiğini belirterek, endeksin tarihinde 3 kez 500 centin üzerini test ettiğini anımsattı.

Dolar bazında en son 2013'te 508 centi gören BIST 100 endeksinin bu ölçekte tarihi zirvesi ise Kasım 2010'daki 510 cent seviyesinde bulunuyor.