Bitcoin hareketlendi, gözler orada! Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir?
Shiba coin yakımı ne zaman? Kripto para piyasalarında rekorlar kırılıyor. 8 Kasım'da Bitcoin'de başlayan yukarı yönlü hareketlilik sonrası gözler alt coinlere çevrildi. Şaka olarak piyasaya sürülen Shiba Inu'de geçtiğimiz günlerde ciddi yükselişler yaşanmıştı. Son günlerde sakin seyir izleyen Shiba coinde yükselişin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir? İşte son gelişmeler...
Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi? şaka olarak ortaya çıkan Shiba coin için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yükseliş trendi ile en çok konuşulan coinler arasında yer alan Shiba Inu'de yakım beklentileri yatırımcıların gündeminde. Bitcoin, Ethereum gibi ana akım kripto paralarda yeni rekorlar gelmeye başlarken gözler Shiba coine çevrildi. Peki, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir? İşte haberin detayları...
SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde ciddi yükselişler yaşayarak yatırımcılarının yüzünü güldüren Shiba Coin, birkaç gündür yatay seyrediyor. Haberin yazıldığı saatte 0,00005400 dolar seviyesinde bulunan Shiba Coin ile ilgili yakım iddiaları ortaya atıldı. Ancak Shiba Coin yakımı konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, yakımın hangi tarihte yapılacağı da bilinmiyor.
BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ BAŞLADI
Son zamanlarda dalgalı seyir izleyerek 59-60 bin dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7,74 yükselerek 66.260.39 dolar seviyesine çıktı.
ROBINHOOD HAMLESİ REKOR KIRDIRMIŞTI
ABD'li aracı kurum Robinhood'un SHIB alım-satım işlemleri için değerlendirme aşamasında olduğunu duyurmasının ardından Shiba Inu'da sert yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından yüzde 40'a yakın yükseliş yaşayan SHIB 0,00005959 seviyesini test etmişti. Shiba Coin, ekim ayında 8854 seviyesine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
SHİBA COİN YÜKSELİR Mİ, GELECEĞİ NE OLACAK?
Birkaç gündür sakin seyreden Shiba Coin'in geleceği merak konusu oldu. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Shiba coin hakkında yaptığı olumsuz açıklamalara rağmen yükseliş trendini bozmayan Shiba'nın 1 cent olması bekleniyor. Hemen şunu belirtelim ki, kripto paralarda herhangi bir dayanağı bulunmayan yorumlara itibar edilmemesi, yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.
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