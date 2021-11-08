Bitcoin hareketlendi, gözler orada! Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir?

Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi? şaka olarak ortaya çıkan Shiba coin için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yükseliş trendi ile en çok konuşulan coinler arasında yer alan Shiba Inu'de yakım beklentileri yatırımcıların gündeminde. Bitcoin, Ethereum gibi ana akım kripto paralarda yeni rekorlar gelmeye başlarken gözler Shiba coine çevrildi. Peki, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir? İşte haberin detayları...

SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde ciddi yükselişler yaşayarak yatırımcılarının yüzünü güldüren Shiba Coin, birkaç gündür yatay seyrediyor. Haberin yazıldığı saatte 0,00005400 dolar seviyesinde bulunan Shiba Coin ile ilgili yakım iddiaları ortaya atıldı. Ancak Shiba Coin yakımı konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, yakımın hangi tarihte yapılacağı da bilinmiyor.