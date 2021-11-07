Yeni zamlı maaş netleşiyor: 2022 emeklinin yılı olacak! 714 TL artış 3397 TL ek ödeme

% 5 SINIRI YÜKSELİYOR

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 686 liradan bin 874 liraya yükselecek. Buna göre maaşı bin 874 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.