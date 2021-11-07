Yeni zamlı maaş netleşiyor: 2022 emeklinin yılı olacak! 714 TL artış 3397 TL ek ödeme
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı her geçen gün netleşmeye devam ediyor. Ocak zammının yanı sıra Temmuz'da tüm emeklilerinin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Enflasyon tahminleri SSK'lının gelirinde 714 liralık artışı gösteriyor. Yüzde 5 ek ödeme alma sınırı da yükselecek. İşte emeklinin 2022 yılında alacağı zamla ilgili tüm detaylar...
Emekliler için yeni kazanç ayı Ocak olacak. 2022'nin ilk ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre ise 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 9.17 çıkacak.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'ye ulaşacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 6.17 enflasyon farkı yansıtılacak.
Ocak'ta maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 714 liraya varan artış yaşanacak.
% 5 SINIRI YÜKSELİYOR
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 686 liradan bin 874 liraya yükselecek. Buna göre maaşı bin 874 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.
3.397 TL İLAVE ÖDEME
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Ocak'ta üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş katsayısında yüzde 11.17 artış yaşanırsa aylık ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 56 liradan 3 bin 397 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 337 liradan 2 bin 598 liraya çıkacak.
İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor. Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.
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