Son dakika | Bakan Pakdemirli’den Ilısu Barajı açıklaması: 3 milyar lira katkı sağlayacak

"BARAJ, MİLLİ EKONOMİYE YILLIK 3 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

Durmadan, dinlenmeden çalışmaya, suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceklerini anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyanın kendi sınıfında en büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışını yapıyoruz. Planlama çalışmaları 1950'li yıllara kadar uzanan ve GAP'ın en önemli tesislerinden birisi olan bu barajın temeli 2006'da atıldı. Dicle Nehri üzerinde inşa edilen bu görkemli tesis, ülkemizin en büyük 4. HES'ine sahiptir. Gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci barajıdır. Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine, 2,3 kilometre gövde uzunluğuna sahip olan baraj, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde. Dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajıdır. Ayrıca 10,6 milyar metreküplükle Beyşehir Gölü'nün 4 katından daha büyük göl hacmiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra ülkemizin en büyük üçüncü depolama hacmine sahiptir. 1200 megavat kurulu güçle yıllık 4 milyarın üzerinde kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretecek baraj, milli ekonomiye yıllık 3 miyar lira katkı sağlayacak. Bu üretimimiz de 6 milyon nüfuslu Ankara gibi bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Tamamlanan bu devasa proje, yeniden yerleşim çalışmaları, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlarla birlikte yaklaşık 20 milyar liraya mal olmuştur."

Bakan Pakdemirli, 19 Temmuz 2019'da su tutmaya başlayan bu barajda, 19 Mayıs 2020'de ilk üniteyi devreye aldıklarını belirterek, 5 türbinin de devreye girmesiyle tam kapasitede enerji üretimine başlandığını dile getirdi.

Barajın, işletmeye alınmasından bu yana yaklaşık 3,7 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üreterek milli ekonomiye 2,6 milyar lira katkı sağladığını ifade eden Pakdemirli, barajın sulamaya da katkı vereceğini, Cizre Barajı ile 1 milyon dekar tarım arazisinin sulanmasının mümkün olacağına kaydetti.

"PROJE KAPSAMINDA MODERN BİR HASANKEYF'İN ORTAYA ÇIKMASINA VESİLE OLDUK"

Ilısu'nun, tarihi ve kültürel varlıkların korunması konusunda dünyaya örnek bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, proje kapsamında Hasankeyf yukarı şehrin yeniden düzenlenerek adeta bir açık hava müzesi haline getirildiğini, baraj gölünden etkilenen Hasankeyf aşağı şehirde yer alan tarihi ve kültürel varlıkların son derece titiz metotlarla taşınarak baraj göl alanından çıkarıldığını, nihai yerine konumlandırıldığını aktardı.

"Proje kapsamında modern bir Hasankeyf'in ortaya çıkmasına vesile olduk. Çarpık kentleşmenin hakim olduğu bu bölgede her yönüyle örnek yerleşim yerlerinin korunmasını sağladık. Hasankeyf ilçesinin 51 hektar olan yerleşim alanı yaklaşık 6 katı artışla 295 hektara çıkarılmıştır. Hasankeyf'te kamu binaları, yeşil ve sosyal donatı alanları ise eskiye oranla 10 kat daha fazladır." diyen Pakdemirli, hak sahiplerinin de görüşleri alınarak inşa edilen toplam 785 konut sayesinde her bir aileye ayrı konut verilerek yaşam standartlarının yükseltildiğini bildirdi.

Araçların zorlukla geçtiği Midyat-Dargeçit yolunun baraj inşaatı nedeniyle yeniden yapıldığını, 52 kilometrelik ulaşım yolunun yanında Dicle Nehri üzerinde 250 metre uzunluğunda nehirden sallarla geçen vatandaşlar için köprü inşa edildiğini kaydeden Pakdemirli, baraj inşaatı kapsamında Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'a ait köylerde 250 kilometre asfalt yol yapıldığını ifade etti.

Ilısu Projesi zaman zaman hain terör örgütünün menfur saldırılarına maruz kalsa da çalışmaların hiçbir zaman durmadığını söyleyen Pakdemirli, barajın inşasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 19 yılda 600'den fazla baraj, KKTC'ye su temini ve GAP gibi büyük yatırımlara imza atıldığını, dünyanın en iddialı yollarının, köprülerinin, havalimanlarının bu millete kazandırıldığını anlatarak, bugün de Ilısu Barajı'nın açılışının yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.