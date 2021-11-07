3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak? Kıdem tazminatına devlet güvencesi

YOLSUZLUĞA GÖZ YUMMAYIZ

Aktif işgücü programlarıyla iş kabiliyetini artırmayı planladıklarını anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bazı projelerden de söz ettim, bunları Türkiye çapında uygulayacağız. Ama bunun eğitim boyutu var. Daha önemlisi istihdam üreten bir büyümenin gerçekleşmesi var. Türkiye'nin bu büyümesini sürdürmesi var. Yani bir yıl yüzde 3, bir yıl yüzde 7, bir yıl yüzde 11 büyüyebilirsiniz ama bunu istikrarlı bir şekilde ileriye taşımak lazım. Bunun da hem ulusal hem de uluslararası şartlarla bağlantılı olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Muhalefet milletvekillerinin Sosyal Güvenlik Kurulu'nda yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruları üzerine de Bakan Bilgin, "Herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Bu konuda sizin duyumunuz varsa bunu da bana iletin. Bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Biz kimin yakını olduğuna bakmayız. Bu yolsuzluğu ben ortaya çıkarttım" yanıtını verdi.