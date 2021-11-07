THY’den çocuk yolculara özel seyahat seti

Türk Hava Yolları (THY), çocuk yolcuları için özel seyahat setleri hazırladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY çocuk kulübü konsepti High Five temasından esinlenerek tasarlanan seyahat setleri, çocuklar ve aileler için uçuş konforunu artıracak içerikleri ile yolculardan büyük beğeni topladı.