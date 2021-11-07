Güneydoğu'dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren kuru meyve ihracatçıları yılın ilk 10 ayında 257 milyon 930 bin dolarlık ihracata imza attı. Başkan Çıkmaz, 2021 yılının on aylık döneminde bölgemizden en fazla ihracatın 104 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı olduğunu belirtti.
Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2021 yılının on aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 247 milyon 930 bin dolarlık kurum meyve ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Başkan Çıkmaz 2021 yılının on aylık döneminde bölgemizden en fazla ihracatın 104 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı olduğunu belirterek, "Bölgemizden Ekim ayında 40 milyon 496 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirirken yılın on aylık sürecinde toplam 96 ülkeye 247 milyon 930 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdik.
Ürün bazlı ihracatımızda ilk sırayı 104 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı alırken ikinci sırada 92 milyon 437 bin dolarla kuru kayısı ve üçüncü sırada 20 milyon 203 bin dolarla diğer meyve çeşitleri yer aldı. Bunların yanı sıra bölgemizden çekirdeksiz kuru üzüm, badem çeşitleri, erik ve elma kurusuyla diğer kurutulmuş meyvelerin de farklı ülkelere ihracatı yapıldı" ifadelerini kullandı.
EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE
2021 yılının on aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen 247 milyon 930 bin dolarlık ihracatın 113 milyon 752 bin dolarlık bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını da sözlerine ekleyen Çıkmaz "Sektörümüzün en önemli pazarı Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleridir.
Ülke güruhları bazlı ihracatımızda en fazla ihracatı mızı on aylık süreçte 113 milyon 752 bin dolarlık bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine yaparken ikinci sırada 36 milyon 459 bin dolarla Amerika Ülkeleri ve üçüncü sırada 26 milyon 659 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri gelmektedir.
Büyük emekler ve çabalarla öz verili çalışmalarla kesintisiz ihracat gerçekleştirmek için var güçleriyle çabalayan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? CTE ile açıklama...
- SSK, Bağ-Kur ve EYT'iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...
- Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...
- AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tarihler...
- Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro durakları! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu nereden geçiyor?
- Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?
- EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!
- İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…
- LOL Arcane 4. bölüm (2. kısım) ne zaman çıkacak? LOL dizisi Arcane konusu nedir?
- Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! Vatandaşlar tedirgin! 2022 düşüş yılı olabilir...
- Okullarda tatil ne zaman? 2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman? Yarın okullar tatil mi?
- Binlerce kişi bekliyor! İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?