Güneydoğu’dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

Ürün bazlı ihracatımızda ilk sırayı 104 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı alırken ikinci sırada 92 milyon 437 bin dolarla kuru kayısı ve üçüncü sırada 20 milyon 203 bin dolarla diğer meyve çeşitleri yer aldı. Bunların yanı sıra bölgemizden çekirdeksiz kuru üzüm, badem çeşitleri, erik ve elma kurusuyla diğer kurutulmuş meyvelerin de farklı ülkelere ihracatı yapıldı" ifadelerini kullandı.