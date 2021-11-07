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Güneydoğu'dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Güneydoğu’dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren kuru meyve ihracatçıları yılın ilk 10 ayında 257 milyon 930 bin dolarlık ihracata imza attı. Başkan Çıkmaz, 2021 yılının on aylık döneminde bölgemizden en fazla ihracatın 104 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı olduğunu belirtti.

Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2021 yılının on aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 247 milyon 930 bin dolarlık kurum meyve ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Güneydoğu’dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

Başkan Çıkmaz 2021 yılının on aylık döneminde bölgemizden en fazla ihracatın 104 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı olduğunu belirterek, "Bölgemizden Ekim ayında 40 milyon 496 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirirken yılın on aylık sürecinde toplam 96 ülkeye 247 milyon 930 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdik.

Güneydoğu’dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

Ürün bazlı ihracatımızda ilk sırayı 104 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı alırken ikinci sırada 92 milyon 437 bin dolarla kuru kayısı ve üçüncü sırada 20 milyon 203 bin dolarla diğer meyve çeşitleri yer aldı. Bunların yanı sıra bölgemizden çekirdeksiz kuru üzüm, badem çeşitleri, erik ve elma kurusuyla diğer kurutulmuş meyvelerin de farklı ülkelere ihracatı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu’dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE
2021 yılının on aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen 247 milyon 930 bin dolarlık ihracatın 113 milyon 752 bin dolarlık bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını da sözlerine ekleyen Çıkmaz "Sektörümüzün en önemli pazarı Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleridir.

Güneydoğu’dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

Ülke güruhları bazlı ihracatımızda en fazla ihracatı mızı on aylık süreçte 113 milyon 752 bin dolarlık bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine yaparken ikinci sırada 36 milyon 459 bin dolarla Amerika Ülkeleri ve üçüncü sırada 26 milyon 659 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri gelmektedir.

Güneydoğu’dan 275 milyon dolarlık ihracat! İlk sırayı Antep fıstığı aldı

Büyük emekler ve çabalarla öz verili çalışmalarla kesintisiz ihracat gerçekleştirmek için var güçleriyle çabalayan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

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