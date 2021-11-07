Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Trendyol indirim günleri için detayları merak ediyor. Trendyol tarafından kampanyanın başlama ve bitiş tarihleri hakkında açıklamalar geldi. İşte, Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...

TRENDYOL İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2021?

Trenyol indirimleri 8-11 Kasım tarihlerinde devreye girecek. Birçok kampanyada başlayacak indirimler için detayları haberimizde derledik.