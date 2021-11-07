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Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.11.2021
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Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...

Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. e-Ticaret sitesi Trendyol, Kasım ayı indirim kampanyasını duyurdu. Birçok alanda yapılan indirim çeşitliliğinde vatandaşlar ihtiyaçlarını uygun bütçeyle giderecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler süreci merak ediyor. İşte, Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...

Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Trendyol indirim günleri için detayları merak ediyor. Trendyol tarafından kampanyanın başlama ve bitiş tarihleri hakkında açıklamalar geldi. İşte, Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...

TRENDYOL İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2021?

Trenyol indirimleri 8-11 Kasım tarihlerinde devreye girecek. Birçok kampanyada başlayacak indirimler için detayları haberimizde derledik.

Trendyol 11.11 indirimleri hangi markalarda?

En iyi markalarda muhteşem fırsatlar sunan Trendyol süper indirim günlerinde;

telefon, kulaklık, televizyon, laptop, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kişisel bakım,

saat, bot, giyim, çanta, parfüm, kozmetik, süpermarket, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

• Bilgisayar ve Tablet • Cep Telefonu ve Aksesuarlar • Elektrikli Ev Aletleri

• Giyilebilir Teknoloji Ürünleri • Yeni Sezon Giyim Ürünleri

• Ayakkabı ve Botlar • Spor ve Outdoor Ürünleri • Çocuk Giyim Ürünleri

• Takviye Gıdalar • Kış Lastiği • Gıda ve İçecek • Pet Shop Ürünleri

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