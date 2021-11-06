07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu

Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.

Burs ve kredi başvuruları başladı BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI
2021 KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi burs başvuru ekranı! 2021 KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI!
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA