Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu
Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.