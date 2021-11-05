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KYK kredi burs başvuru E-Devlet! 2021 KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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KYK kredi burs başvuru E-Devlet! 2021 KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılır?

Yüzbinlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK kredi ve burs başvuru dönemi başladı! KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Peki; 2021 KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılır? Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi ve burs ekranı erişime açıldı. Geri ödemesiz burs veya geri ödemeli kredi ödemeleri için başvuru dönemi başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. E- Devlet üzerinden kabul edilen başvurular

KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden, e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.

KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI

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