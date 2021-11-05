KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin burs başvuruları başladı. Heyecan içinde başvuru sürecini bekleyen öğrenciler bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. Başvuru sürecine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden başvuru yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.