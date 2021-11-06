Son dakika: Ilısu ve HES Barajı Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

3 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLAYACAK

"Ilısu Projesi'ni, hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırılarına kadar her aşamasında önümüze çıkartılan nice engellere rağmen tamamladık. Ilısu Projesi'ni engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını ve bunların gerisindeki kirli niyetleri unutmadık, unutmayacağız. Bu eser, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumet maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Barış, kardeşlik, huzur, refah ve güç sembolü Ilısu Projesi, Dicle Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizdiğimiz baraj ve hidroelektrik santrallerimizin en büyüğüdür. Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük ikinci gövde hacimli bu barajımız, ön yüzü beton kaplı, baraj tipi bakımından da dünyada ilk sırada yer almaktadır."



Su depolama kapasitesinin yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu'nun 1200 megavatlık kurulu gücüyle 4. büyük hidroelektrik santrali olarak Türkiye'ye yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES her iki alanda da ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayan bir projedir." dedi.-