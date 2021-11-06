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İşte 2022 asgari ücreti! 3500 TL-3750 TL arasında olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih! Emeklilere yeni müjde yolda... EYT'nin detayları neler?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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İşte 2022 asgari ücreti! 3500 TL-3750 TL arasında olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih! Emeklilere yeni müjde yolda... EYT’nin detayları neler?

Türkiye'de milyonların merakla beklediği asgari ücret ve EYT hakkında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Erdem asgari ücrete ilişkin tahminini açıklarken rakam verdi. Faruk Erdem ayrıca 3600 ek gösterge için kritik tarihi de açıkladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? EYT'nin detayları neler? 3600 ek gösterge için kritik tarih ne? Emeklilere verilecek yeni müjde ne? İşte detaylar...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Türkiye'de milyonların merakla beklediği asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 25-30 ZAM

Geçtiğimiz yılları inceledik. Enflasyon rakamlarının üzerine 5-6 puan eklenerek artış yapılmış. Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde yıl sonu enflasyon oranı 28.4 olarak açıkladı. Asgari ücret artışının yüzde 25-30 arasında olacağını düşünüyorum.

EN AZ 3532 TL

Yüzde 25 artış olursa 3532 liraya çıkıyor. Beklentim 3500-3750 TL arasında net bir asgari ücret olması.

DEVLET DE DESTEK VERECEK

İşverenin de teşvik edilmesi söz konusu olacak. İşveren ile devlet yükü paylaşacak.

EYT İÇİN İKİ YÖN VAR

EYT meselesi çok geniş bir çalışmayı gerektiriyor. 1999 yılındaki kanun değişikliğinden herkes etkilenmiş. Bir çok taslak var. Bu işin idari yönü var bunu Çalışma Bakanlığı yapıyor. Bir de bütçe meselesi var. Bunu da Hazine Bakanlığı çalışacak. Konuya ilişkin çok sayıda rakamlar var. Göreceğiz.

3600 EK GÖSTERGE

Çalışmalar 2022 içinde tamamlanacak. Bu da çok kapsamlı bir çalışma. Bütün dosyalar inceleniyor. 2022 yılında sözleşmeli personel diye bir sorun kalmayacak.

EMEKLİLERE YENİ MÜJDE

2022'de emeklilere seyyanen bir zam söz konusu. Taban maaşının 2000 TL'ye çıkarılması gibi bir durum da söz konusu.

İşte 2022 asgari ücreti! İŞTE 2022 ASGARİ ÜCRETİ!

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