İşte 2022 asgari ücreti! 3500 TL-3750 TL arasında olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih! Emeklilere yeni müjde yolda... EYT’nin detayları neler?

EYT İÇİN İKİ YÖN VAR

EYT meselesi çok geniş bir çalışmayı gerektiriyor. 1999 yılındaki kanun değişikliğinden herkes etkilenmiş. Bir çok taslak var. Bu işin idari yönü var bunu Çalışma Bakanlığı yapıyor. Bir de bütçe meselesi var. Bunu da Hazine Bakanlığı çalışacak. Konuya ilişkin çok sayıda rakamlar var. Göreceğiz.