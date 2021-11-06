Devlet hesap sordu! İşte zincir marketlere verilen cezanın nedeni

İNCELEME 19 AY SÜRDÜ

Küle'nin verdiği bilgiye göre, zincir market ve tedarikçilerine yönelik soruşturma süreci yaklaşık 19 ay önce 31 Mart 2020'de kurul tarafından alınan ön araştırma kararıyla başladı. Ön araştırma raporu 7 Mayıs 2020'de Rekabet Kurulu'nda görüşüldü. 30 teşebbüs hakkında soruşturma kararı verildi. Soruşturma raporu da 31 Mart 2021'de tamamlandı. Soruşturmada 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirildi. Soruşturma sürecinde iddia konusu eylemlerle ilgili olarak taraflardan üç yazılı, bir sözlü olmak üzere toplam 4 savunma alındı. Nihai karar da 28 Ekim'de açıklandı.





TEDARİKÇİYE SORUŞTURMA YÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında sadece tek bir tedarikçiye ceza kesilmesi ve ceza miktarlarının yüksekliğine ilişkin yorumları da değerlendiren Küle, şunları kaydetti: "Marketlere verilen cezada geçen belgeler sadece bir tedarikçiye yönelik belgeler değildi. 14 tedarikçi teşebbüsün taraf olduğu 26 Nisan 2021'de alınan kararla başlatılan soruşturma kurumumuzca halihazırda yürütülmektedir."