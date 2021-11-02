Başvuran parasını alıyor! Zincir marketlere dava açarak alabilirsiniz! BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101...
Zincir marketler için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. BİM, A 101, CarrefourSA, Migros ve Şok zincir marketleri ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu'dan flaş açıklamalarda bulundu. Karasu, "Haksız rekabetin tespiti halinde tüketiciler her sektördeki işletmeye karşı tazminat davası açabilir. Rekabet Kurumu'nun kararına da ihtiyaç yok. Müşteriler açacakları dava ile ödedikleri fazla ücretin iadesini ve ispat etmek şartıyla başka zararların tazminini talep edebilirler." dedi. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 02.11.2021
20:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
20:05
Başvuran parasını alıyor. Zincir marketlere dava açarak alabilirsiniz. BİM, A 101, CarrefourSA, Migros ve Şok zincir marketleri ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu'dan flaş açıklamalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, "Haksız rekabetin tespiti halinde tüketiciler her sektördeki işletmeye karşı tazminat davası açabilir. Rekabet Kurumu'nun kararına da ihtiyaç yok. Müşteriler açacakları dava ile ödedikleri fazla ücretin iadesini ve ispat etmek şartıyla başka zararların tazminini talep edebilirler." dedi. İşte, konu hakkında gelişmeler haberimizde...
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Prof. Dr. Karasu, Rekabet Kurumu'nun soruşturması kapsamında 5 zincir markete ve bir tedarikçi şirkete 29 Ekim'de toplam 2,7 milyar lira civarındaki idari para cezası kesilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 57. maddesine göre, kanuna aykırı davrananların, bu işten zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecbur olduğunu vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:
"Tüketiciler, müşteriler ve esnaflar zincir marketlerden satın aldıkları mal karşılığında ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı veya fiyatlar anlaşılarak belirlenmeseydi ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilirler.
Ayrıca, şunu da vurgulayalım ki ortaya çıkan zarar, zincir marketlerin anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.
Ben müşteri olarak bir malı 1000 liraya satın aldım. Rekabet sınırlanmasaydı veya fiyatlar birlikte belirlenmemiş olsaydı bu malı 500 liraya alabileceğimi ispatlarsam malı satan zincir market bana 1500 lira ödeme yapmak zorunda kalacak. Benim zararım 500 lirayken 1500 liraya alıyorum. Burada zararın tazmini yanında rekabeti engelleyerek fiyat belirleyen firmaların cezalandırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla zincir marketler zararın üç katı oranında tazminat ödemek zorunda kalabilir."