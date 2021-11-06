6 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
6 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemeleri hakkında araştırmalar başladı. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi tarihlerde yatacağını araştırıyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 6 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
6 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engellilerin, aileleri yanında desteklenmeleri açısından önemli destek sağlanıyor. Bu kapsamda hak sahibi başına evde bakım yardımı kapsamında aylık 1.797,97 TL ödeme yapılıyor. Bu destekten yararlanan vatandaşlar, 2021 Kasım ayı ödemeleri konusunda araştırmalara başladı. Peki, 6 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte cevaplar...
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayına ilişkin evde bakım maaşı, ayın 15'i ile 30'u arasında ödenecek. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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