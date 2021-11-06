6 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engellilerin, aileleri yanında desteklenmeleri açısından önemli destek sağlanıyor. Bu kapsamda hak sahibi başına evde bakım yardımı kapsamında aylık 1.797,97 TL ödeme yapılıyor. Bu destekten yararlanan vatandaşlar, 2021 Kasım ayı ödemeleri konusunda araştırmalara başladı. Peki, 6 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte cevaplar...

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Kasım ayına ilişkin evde bakım maaşı, ayın 15'i ile 30'u arasında ödenecek. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.