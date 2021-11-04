Yerli otomobilde dikkat çeken gelişme! Dev yatırım! Tarih belli oldu

60 BİN GENCE İŞ

Yılın 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenlediklerini anlatan Bakan Varank, bu dönemde, yeni faaliyete geçen sanayi işletmesi sayısının önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artarak 12 bin 161'e çıktığı bilgisini verdi.

"Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 32 ilimizde 170 fabrika binası kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz" diyen Varank, buraya sağlanacak 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencin istihdam edileceğini kaydetti.