Yerli otomobilde dikkat çeken gelişme! Dev yatırım! Tarih belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli elektrikli otomobil TOGG için yıl sonuna kadar yapılan yatırımın 3.5 milyar lirayı bulacağını belirterek, "Araç 2022’de üretim bandından inecek" dedi. İşte ulaşılan bilgiler ve Bakan Mustafa Varank'ın açıklamaları ile yerli otomobilin çıkış tarihi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesini ele aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilden Kovid ilacına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.
İşte özellikle yerli otomobil için 2023 olarak bilinen banttan iniş tarihinin 2022 olmasına dair Bakan Varank'ın önemli açıklamaları...
2022'DE ÜRETİM BANDINDA İNECEK
Yerli otomobil için bugüne kadar 2.5 milyar liralık yatırımın tamamlandığı bilgisini veren Bakan Varank, "Yıl sonunda bu tutar 3.5 milyar lirayı bulacak. İlk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" dedi.
Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydedildiğini anlatan Bakan Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.
ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK
İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirlediklerini kaydeden Varank, şöyle devam etti: "Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladı. Sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız."
60 BİN GENCE İŞ
Yılın 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenlediklerini anlatan Bakan Varank, bu dönemde, yeni faaliyete geçen sanayi işletmesi sayısının önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artarak 12 bin 161'e çıktığı bilgisini verdi.
"Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 32 ilimizde 170 fabrika binası kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz" diyen Varank, buraya sağlanacak 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencin istihdam edileceğini kaydetti.
919 ÜRÜN İÇİN GERİ SAYIM
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı genişlettiklerinin bilgisini paylaşan Varank, "Bu yıl da mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yeni çağrılara çıktık. Böylece 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkân sağlayacağız" şeklinde konuştu.
YURTDIŞINA AÇILIYOR
TEKNOFEST'i önümüzdeki yıl Karadeniz'e taşıyarak, milli mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da düzenleyeceklerini anlatan Varank, "Ayrıca düzenleyeceğimiz TEKNOFEST Azerbaycan ile organizasyonumuzun küresel marka olma yolundaki ilk adımını atmış olacağız" dedi.
YERLİ KOVİD İLACI YOLDA
Bakan Varank, Kovid-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmalarının sonuçlandığını belirterek, "Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...