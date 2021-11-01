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2021 Kasım doğalgaz zammı ne kadar oldu? Evlere doğalgaz zammı var mı? Doğalgaz fiyatı kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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2021 Kasım doğalgaz zammı ne kadar oldu? Evlere doğalgaz zammı var mı? Doğalgaz fiyatı kaç TL?

Evlere doğalgaz zammı var mı? Doğalgaz fiyatı kaç TL? 2021 Kasım doğalgaz zammı ne kadar oldu? Doğalgaza yapılan büyük zam haberinin ardından evlere zam olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan zam sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde 40'ın üzerinde oldu. Peki; evlere doğalgaz zammı var mı?

Evlere doğalgaz zammı var mı? 2021 Kasım doğalgaz zammı ne kadar oldu? Doğalgaz fiyatı kaç TL? Doğalgazda fiyatların ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan büyük zam haberinin ardından BOTAŞ'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki; evlere doğalgaz zammı var mı?

EVLERE DOĞALGAZ ZAMMI VAR MI?

Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır.

DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR?

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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