E-ticarette yeni dönem! Piyasa gözetimi tek çatı altında

Kovid-19'la hızına hız katan e-ticaret hacmi, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 226.2 milyar lira oldu. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da 2020 yılı itibarıyla 256 bin 861'e yükseldi. Bu alanda farklı idareler üzerinden yürüyen denetimlerin toplulaştırılması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Türkiye'deki piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri tek çatı altında toplanacak. Bu amaçla bağımsız bir "Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu" kurulması planlanıyor.