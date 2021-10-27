Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret "Çalışanlara normal bir çalışma günü karşılığı ödenen, gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret" olarak tanımlanıyor. Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir, işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez, işçinin yaşına, bölgelere göre ayırım yapılmaz. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen işverene idari para cezası uygulanır. Madende çalışanın asgari ücreti normalin iki katından az olamaz. İş sözleşmelerine aksi hüküm konulamaz. Asgari ücret ödemesinde ek ücret, sosyal yardım dikkate alınmaz. Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücretle ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle: