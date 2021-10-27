2022 hedefi! 1.3 milyon yeni istihdam | Gıdada erken uyarı sistemi
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, büyüme, istihdamı artıran, sanayi hamlesi, esnafı, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu. Bu yılsonuna kadar 80 bin konut üretmesi hedeflenen TOKİ, 2022’de 50 bin sosyal konut yapacak. Yaklaşık 1.3 milyon kişiye istihdam sağlanacak. Gıdada erken uyarı sistemi kurulacak, dijital TL çalışmaları hızlanacak.
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, büyüme, istihdamı artıran, sanayi hamlesi, esnafı, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu. Programa göre, hizmet ve sanayi sektörü GSYH'nin üzerinde büyüme sağlayacak, istihdam 1 milyon 277 bin kişi artacak. Yıllık Program'da dikkat çeken başlıklar şöyle:
1.3 MİLYON YENİ İSTİHDAM
Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının 1 puan artışla yüzde 52.4'e ulaşması öngörülüyor. Bu yılın sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut yapılacak.
GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ
Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası'nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak. Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'yla paylaşılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması oluşturulacak. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin daha fazla korunması amacıyla ticari mevduatların mevduat sigortası kapsamına dâhil edilmesine ilişkin mevzuat taslağı hazırlanacak. Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak.
MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN RAYLARDA
2022'de saatte 160 kilometre hıza uygun milli elektrikli tren setlerinden üçü TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edilecek. Söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
GÜMRÜKLERDE YENİ SİSTEM
Gümrük işlemleri için farklı kurumlardan temin edilen belgelerin tek başvuru noktasından elektronik olarak alınabilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak. Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda öncelikle İstanbul'daki limanlarda gerekli adımlar atılacak. Milli Tarama Sistemi'nin Alsancak Limanı'na kurulumu ve performans testleri yapılacak.
SAVUNMADA YERLİLİK ARTACAK
Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 71'den 73'e çıkarılacak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8.9 milyar dolara, cironun 23.1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında bu alanda faaliyet gösteren firmalara destek sunulacak.
1.6 MİLYON ESNAFA DESTEK
KOBİ'LERİN Ar-Ge harcamalarındaki payı gelecek yıl yüzde 22'ye, ihracat içindeki payı ise yüzde 58'e çıkarılacak. KOSGEB 45 binin üzerinde işletmeye 1.2 milyar liralık destek sağlarken, bu yıl 1.6 milyon esnafa sağlanan kredi bakiyesi 73.7 milyar liraya ulaştı. KOSGEB tarafından imalatçı girişimcilere hibe desteği sağlanmaya devam ediliyor.
KONUT HESABI CAZİP OLACAK
YASTIK altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek. Hanehalkı tasarruflarının artırılmasını ve söz konusu tasarrufların finansal sisteme geçmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Konut Hesabı sistemi gerekli mevzuat değişikleri ile revize edilerek daha cazip hale getirilecek.
KREDİDE BELGELER DOĞRUDAN ALINABİLECEK
KREDİ başvurusunda talep edilen belge ve bilgiler doğrudan temin edilebilecek. Merkezi bir veri tabanı yoluyla kredi başvurularında belge temin edilmesi sağlanacak. Merkezi Finansal Veri Kuruluşu Projesi kapsamında planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Risk Merkezi, Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak. Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın özsermayesi 10 milyar TL artırılacak.
DİJİTAL TL İÇİN GERİ SAYIM
MERKEZ Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin Merkez Bankası Dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülecek. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak.
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