2022 hedefi! 1.3 milyon yeni istihdam | Gıdada erken uyarı sistemi





GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ

Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası'nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak. Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'yla paylaşılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması oluşturulacak. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin daha fazla korunması amacıyla ticari mevduatların mevduat sigortası kapsamına dâhil edilmesine ilişkin mevzuat taslağı hazırlanacak. Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak.