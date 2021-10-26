Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?

Elon Musk'ın paylaşımının ardından yüzde 300'ün üzerinde primlenen şaka coini yatırımcısını ihya etmişti.

İKİ GÜNDE YÜZDE 43 ARTTI

Son iki işlem gününde gösterdiği fiyat performansıyla Shiba Inu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bol sıfırlı fiyatıyla hala çok ucuz sayılabilecek Shiba Inu, bugün 0.00004018 dolara kadar artarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte Shiba Inu'da değer kazancı yüzde 43'ü aştı.