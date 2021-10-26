Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar...
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 7 milyon çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken gözler komisyon toplantılarına çevrildi. Asgari ücret zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Her yıl son çeyrekte gündemimizde olan asgari ücret ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Önümüzdeki aydan itibaren asgari ücret zammı için çalışmalar yapılacak. Aralık ayı ile birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına başlayacak. Aralık sonunda ise 2022 yılında geçerli olacak yeni ücret açıklanacak.
ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2020 asgari ücret zammı ve bir önceki yıllarda gerçekleştirilen zam oranlarına baktığımızda 2022 yılında da enflasyonnun 5-6 puan üzerinde artış yapılması bekleniyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yıl sonu enflasyonunun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamları göz önünde bulundurduğumuzda asgari ücrete yüzde 21-22 oranında zam yapılması bekleniyor.
Yüzde 22 zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 4.364,50 TL, net asgari ücret ise 3.447,50 lira olacak. Hemen şunu belirtelim ki, bu rakamlar tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARI
2005: 350 TL
2006: 380 TL
2007: 419 TL
2008: 503 TL
2009: 546 TL
2010: 599 TL
2011: 658 TL
2012: 739 TL
2013: 803 TL
2014: 891 TL
2015: 1000 TL
2016: 1300 TL
2017: 1404 TL
2018: 1603 TL
2019: 2020 TL
2020: 2324 TL
2021: 2825 TL
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.
Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5
ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI
Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.
6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
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