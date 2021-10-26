Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar...

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Her yıl son çeyrekte gündemimizde olan asgari ücret ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Önümüzdeki aydan itibaren asgari ücret zammı için çalışmalar yapılacak. Aralık ayı ile birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına başlayacak. Aralık sonunda ise 2022 yılında geçerli olacak yeni ücret açıklanacak.