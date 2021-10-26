Son dakika: Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 26 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları...

Vakıf Yatırım 26 Ekim altın yorumu:

Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, dolar endeksinin bir miktar geri çekilmesiyle ons altında tepki alımları görüyoruz. Takip ettiğimiz alçalan kanalın direnç bölgesi olan 1.795-1.800 ons altında kısa vade için kritik bölge olarak izlenebilir. 1.800 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.815 ilk direnç olmak üzere 1.840 bölgesine doğru hareketin devamını görebiliriz. Ancak 1.840 üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz sürece yükselişlerin satış fırsatı olacağı kanaatindeyiz. 1.780-1.760 ve 1.745 aşağı yönlü hareketlerde destek olarak izlenmelidir.