Son dakika: Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 26 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 568 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın şu dakikalarda 547 seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcılar "Altın neden düşüyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, altın neden düşüyor, yükselecek mi? 26 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...
Son dakika... Altın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi? Dünkü kapanışta çeyrek altın 900,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 556,20 liradan işlem gördü. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın 547 seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini merak eden yatırımcılar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, altın neden düşüyor, yükselecek mi? 26 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatlarında gerileme başladı. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini araştırmaya başladı. Uzmanlar, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının hızlı gerilemesine sebep olduğunu bildirdi.
ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler sonrası artan küresel risk iştahı altının ons fiyatını baskılıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 26 Ekim canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
İşte uzmanların 26 Ekim Salı tarihli altın yorumları:
Şeker Yatırım 26 Ekim altın yorumu:
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1806 üzerinde tutunması 1820 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1795 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1784 seviyesi test edilebilir.
Vakıf Yatırım 26 Ekim altın yorumu:
Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, dolar endeksinin bir miktar geri çekilmesiyle ons altında tepki alımları görüyoruz. Takip ettiğimiz alçalan kanalın direnç bölgesi olan 1.795-1.800 ons altında kısa vade için kritik bölge olarak izlenebilir. 1.800 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.815 ilk direnç olmak üzere 1.840 bölgesine doğru hareketin devamını görebiliriz. Ancak 1.840 üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz sürece yükselişlerin satış fırsatı olacağı kanaatindeyiz. 1.780-1.760 ve 1.745 aşağı yönlü hareketlerde destek olarak izlenmelidir.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya 26 Ekim altın yorumu:
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1805 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek merkez bankaları toplantısı öncesinde Dolar Endeksi yükselişe geçti. Bu sabah Dolar Endeksi 93.90, ABD 10 yıllıkları ise %1.64 yakınlarında fiyatlanıyor. Güçlü Dolar teması ons altında yükselişleri törpülüyor olmasına karşın değerli metal 1800 üzerinde fiyatlanıyor. Enflasyon endişeleri ve tapering beklentileri arasında fiyatlamalar gerçekleşiyor. Bugün veri kanadında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri değerli metal üzerinde önemli olmaya devam edebilir.
Teknik Analiz: Günlük periyodda ortalamaların üzerinde seyreden değerli metalde teknik görünüm güçlü. 1800üzerinde kalıcı olunması halinde 1815 ve 1830 dirençleri hedeflenebilir. 1800 ve 1793 yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar denenebilir.
Destekler: 1800 / 1793 / 1780
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850
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