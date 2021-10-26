Eşel mobil sistemi devam edecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artışların ÖTV'den karşılanıp karşılanmayacağını merak eden araç sahipleri, eşel mobil sisteminin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı ÖTV'den karşılanacak mı?

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistemdir. Bu sistem ile akaryakıttaki fiyat artışları ÖTV oranından karşılanır. Böylece akaryakıta gelen zamların bir kısmı pompa satış fiyatına yansımaz.

Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır.