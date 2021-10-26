Eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı...
Eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta eşel mobil sisteminin 2022 yılında da devam edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren eşel mobil sistemi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı ÖTV'den karşılanacak mı? İşte cevaplar...
Eşel mobil sistemi devam edecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artışların ÖTV'den karşılanıp karşılanmayacağını merak eden araç sahipleri, eşel mobil sisteminin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı ÖTV'den karşılanacak mı?
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistemdir. Bu sistem ile akaryakıttaki fiyat artışları ÖTV oranından karşılanır. Böylece akaryakıta gelen zamların bir kısmı pompa satış fiyatına yansımaz.
Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVAM EDECEK Mİ?
"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Programa göre, dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek. Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gozlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak.
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.
TÜRKİYE AKARYAKITTA UCUZ ÜLKELERİN BAŞINDA
Koronavirüs nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde enerji ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 100'leri aşan zamlar yaşanırken Türkiye geliştirdiği çözümlerle vatandaşı zamlara karşı olabildiğince korumaya çalışıyor. Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, Türkiye'nin akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumunda olmasına rağmen eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumunda olduğunu belirtti.
Aktaş, yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalarda yaşanan enerji krizinin, enerji türevlerinin tamamında kendini hissettirdiğini aktararak, "OPEC+ ülkelerinin ham petrol fiyatlarını 65-75 dolar bandında tutma isteği ya da başka bir tabir ile bu rakamların altında oluşacak işlemlerin pandemi süresinde yaşadıkları gelir kayıplarını kapatmayacak. Olması düşüncesi nedeniyle ham petrol fiyatlarının yıl sonunu varil başına 90 dolar civarında kapatmasını bekliyoruz. Doğal olarak bu olası tekrar yükselme, akaryakıt fiyatlarını etkileyecek olup bizlere de bu, zam olarak yansıyabilir" dedi.
TÜRKİYE KDV DIŞI VERGİ ALMAYAN TEK ÜLKE
Aktaş, "Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına baktığımızda vergi oranı olarak OECD ülkeleri arasında Türkiye akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumunda olmasına rağmen eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumundadır.
Vergi Almanya'da yüzde 63,9, Fransa'da yüzde 64,4 ve İngiltere'de ise yüzde 65,1'dir. OECD ülkeleri arasında benzinden en fazla vergi alan ülke ise yüzde 67,8 ile Finlandiya. Normal şartlarda Türkiye ise yüzde 52,7 oranı ile benzinden en az vergi alan yedinci ülke konumunda iken halkı akaryakıt zamlarından korumak için geliştirdiği eşel mobil sistemi ile bu oranı sıfıra çekmiştir. Bu oranın şu ana kadar bir yıllık maliyeti de yaklaşık 34 milyara ulaşmıştır. Açıklanan enflasyon etki raporuna göre bu rakamın yıl sonunda yaklaşık 46 milyar lira civarlarına ulaşması beklenmektedir" dedi.
BENZİNİN LİTRESİ 11 LİRAYA ÇIKABİLİRDİ
Devletin eşel mobil sistemini geliştirmemiş olması halinde fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkat çeken Aktaş, "Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti. Sendika olarak görüşümüz devletin vergisel kaynaklarının çeşitliliğini ve tahsilatlarını geliştirerek ÖTV'den kaynaklı bu kaybını telafi etmek yoluna gidip eşel mobil sisteminden gelen yükü taşımaya devam edeceği yönündedir. Eğer zorunlu bir durum oluşursa mayıs ayında olduğu gibi kısmİ oranda ÖTV iyileştirmesine gitmesi de mümkündür" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı...
- DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, nasıl öldü?
- WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…
- Pençe Yıldırım'da 1 asker şehit oldu! Şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
- ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!
- Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...
- Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...
- AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? Gözler açıklamada...
- Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta?
- Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...