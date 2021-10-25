Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız



'DENETİMLERİMİZ 365 GÜN DEVAM EDİYOR'

Denetimler sonucunda, piyasada gıdayla ilgili karşılaştıkları olumsuzluk sayısının son derece azaldığını vurgulayan Pakdemirli, "Azalmaya da devam ediyor. Bizim denetimlerimiz 365 gün devam ediyor. Bir eleştiri olmasın, 'denetim böyle bir arada, hep beraber kampanya şeklinde mi olur' diye. Denetimlerimiz zaten 365 gün devam ediyor. Ama burada farkındalık, kamuoyu ve işletmeleri bilgilendirme, onlara rehberlik etme maksadıyla da bu kampanya ve denetimlerimize devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. 25-28 Ekim tarihleri arasında bu denetimlerimiz sürecek. 4 gün boyunca 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçimizle denetim yapacağız. Sonuçlarını da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Bizim güçlü bir alt yapımız, denetçi ordumuz var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum; en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz; şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun" ifadelerini kullandı.