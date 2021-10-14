Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Pamukluk Barajı için istihdam müjdesi
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pamukluk Barajı hakkında açıklama yaptı. Bakan Pademirli, "Ekonomiye senelik 500 milyon lira katkısı olacak, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak" ifadelerine yer verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2,5 milyar liraya mal olan Pamukluk Barajı'nın ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlayacağını belirterek, "Bu baraj, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi programa katılmak üzere sabah saatlerinde Mersin'e geldi. Bakan Pakdemirli'nin ilk durağı Tarsus ilçesinde yapılan Pamukluk Barajı oldu. Bakan Pakdemirli'ye Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız da eşlik etti. Barajda incelemelerde bulunan Pamdemirli, DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan son durum hakkında bilgi aldı.
Daha sonra barajın su tutmasını sağlayacak bloğu indirecek vinci harekete geçiren düğmeye basan Bakan Pakdemirli, barajın hizmete girmesi için ilk adımı attı. Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada çok hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, Vali Su, milletvekilleri ve katılımcılarla Pamukluk Barajı'nın ilk su tutma işlemini hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Pamukluk Barajı'nın bölgede hasretle beklenen bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla bakarsak Silvan Barajı, Türkiye'nin çok büyük barajlarından bir tanesidir. Pamukluk Barajı'nın neredeyse Silvan Barajı'na yaklaşık bir gövde dolgusu vardır. Sadece barajın gövde maliyeti 500 milyon lira olmakla beraber toplam barajın sulama ve diğer ekipmanlarıyla beraber yapılmasıyla 2,5 milyar liralık toplam harcamayı kapsayan büyük bir projedir. Su tutmaya az önce hep birlikte başladık. Yaklaşık 280 milyon metreküp depolama hacmi olan, hem içme suyu hem sulama hem de enerji faydası olan çok fizibil bir barajımız. Sadece gövde bazında düşünecek olursanız neredeyse kendini bir yılda amorti edecek bir baraj" diye konuştu.
"25 BİN FUTBOL SAHASINI SULUYOR OLACAK"
Pamukluk Barajı'nın bölge için son derece önemli bir proje olduğunun altını çizen Pakdemirli, "İçme suyu, sulama ve enerji faydalarının yanı sıra 180 bin dekar alan sulanacak, 130 milyon metreküp içme suyu temin edecek, yıllık 80 gigawatt saat enerji üretecek. Yani aşağı yukarı 18 megavatlık bir kurulu kapasiteye sahip. Bölgeye tarım alanında çok büyük faydası olacak barajımız, önemli bir alanı sulamakla beraber bu alanın da kabaca büyüklüğü 25 bin futbol sahasını suluyor olacak. Sulamanın da 160 bin dekarı içinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Burada da mümkün mertebe bütçe imkanları doğrultusunda arkadaşlarımıza sulama faydasının bir an evvel hayata geçmesi için gerekli talimatları verdim" ifadelerini kullandı.
"EKONOMİYE SENELİK 500 MİLYON LİRA KATKISI OLACAK YAKLAŞIK 17 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"
Barajın ekonomiye katkılarını da anlatan Bakan Pakdemirli, "Ekonomiye senelik 500 milyon lira katkısı olacak bu baraj, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak. Dekarda da 3 bin lira minimum zirai gelir artışı olacak. Dün burada buğday, arpa ve hububat ekilip dikilirken, bugünden itibaren artık dünya coğrafyasında ne yetişiyorsa Akdeniz coğrafyasının ve Akdeniz ikliminin verdiği avantajlarla tropik bitkilere kadar her şeyi yapmak mümkün olacak. Bölgede bir değil, senelik iki ürün alınacak. Sera yetiştiriciliğinden tropik bitkilere, avokadodan muza kadar her şeyi yetiştirmek artık mümkün olacak. Tarımsal üretimde büyük artış ve büyük bereket yaşanacak. İnşallah Şubat 2022 itibariyle de barajın bütün geri kalan kısımlarını da bitirmiş olacağız. Mersinimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Biz bakanlık olarak suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli, daha sonra havayoluyla Silifke'ye hareket etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Netflix'ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu
- Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
- SGK'ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!
- Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...
- Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında?
- Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...
- Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…
- Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!
- TCMB Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı faiz düşer mi artar mı?