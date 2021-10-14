Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den Pamukluk Barajı için istihdam müjdesi

Daha sonra barajın su tutmasını sağlayacak bloğu indirecek vinci harekete geçiren düğmeye basan Bakan Pakdemirli, barajın hizmete girmesi için ilk adımı attı. Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada çok hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, Vali Su, milletvekilleri ve katılımcılarla Pamukluk Barajı'nın ilk su tutma işlemini hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Pamukluk Barajı'nın bölgede hasretle beklenen bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla bakarsak Silvan Barajı, Türkiye'nin çok büyük barajlarından bir tanesidir. Pamukluk Barajı'nın neredeyse Silvan Barajı'na yaklaşık bir gövde dolgusu vardır. Sadece barajın gövde maliyeti 500 milyon lira olmakla beraber toplam barajın sulama ve diğer ekipmanlarıyla beraber yapılmasıyla 2,5 milyar liralık toplam harcamayı kapsayan büyük bir projedir. Su tutmaya az önce hep birlikte başladık. Yaklaşık 280 milyon metreküp depolama hacmi olan, hem içme suyu hem sulama hem de enerji faydası olan çok fizibil bir barajımız. Sadece gövde bazında düşünecek olursanız neredeyse kendini bir yılda amorti edecek bir baraj" diye konuştu.