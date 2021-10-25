DSİ açıkladı: Aldeğirmen Barajı’ndan ekonomiye milyonlarca liralık katkı!

"YOKSULLUĞUN AZATILMASI HEDEFLENİYOR"

Karabük ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak suyla 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.