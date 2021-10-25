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DSİ açıkladı: Aldeğirmen Barajı'ndan ekonomiye milyonlarca liralık katkı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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DSİ açıkladı: Aldeğirmen Barajı’ndan ekonomiye milyonlarca liralık katkı!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Aldeğirmen Barajı’nda gövde kaplama ve kazı çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada barajın ekonomiye yılda 18,3 milyon lira destek sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karabük'e yapılan yatırımlarla mümbit toprakların su ile bir araya getirilme, vatandaşların içme ve kullanma suyunun sağlanması ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"YOKSULLUĞUN AZATILMASI HEDEFLENİYOR"

Karabük ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak suyla 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

YILLIK 18 MİLYON KATKI HEDEFLENİYOR

Baraj tersip bendi, tersip bendi derivasyon yapısı ve ulaşım yolları imalatlarının tamamlandığını belirten Yıldız, "Barajda gövde kaplama ve gövde kazıları imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24 milyon metreküp olan Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 18 milyon 330 bin 466 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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