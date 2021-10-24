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Emekliye çifte tazminat fırsatı! Çalışan emeklinin kıdem tazminatıyla ilgili önemli detay!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2021
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Emekliye çifte tazminat fırsatı! Çalışan emeklinin kıdem tazminatıyla ilgili önemli detay!

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler pek çok imkana sahip. Peki, emekli hangi haklara sahip? Emekli olduğu halde çalışan kişinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Yıllık izin nasıl hesaplanıyor? İşte emekli çalışanların haklarıyla ilgili merak edilen detaylar...

Ülkemizde emekli olanların bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok.



İşte emekli çalışanların hakları konusunda merak edilen soruların yanıtları:

Emekli çalışanların tazminatta nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor.

Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.

Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemeniz gerekir.



- Emekli çalışanın kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. 20 yıl çalışıp 5 yıl aynı işyerinde devam edenler eğer emeklilik işlemi sırasında tazminatını almamışsa 25 yıl üzerinden, almışsa 5 yıl üzerinden ikinci kıdem tazminatını alyor. Çifte tazminat almış oluyor.



- Emekli çalışanlar ihbar tazminatı alır mı?
Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten çıkartıldıklarında ihbar tazminatı alır. İhbar tazminatı süreleri kıdem tazminatını sıfırlayıp sıfırlamadıklarına göre değişiyor. İhbar süresi emekli çalışanın o işyerindeki kıdemine göre belirleniyor. En 6 ay çalışma şartı var.



- Yıllık izin nasıl hesaplanır?
Emekli çalışanların izin günleri, diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara 20 günde az izin verilemiyor.



- Emekli çalışan rapor parası alır mı?

Emekli çalışanlar hastalandıklarında ya da raporlu olduklarında diğer çalışanlar gibi rapor parası almıyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalıklarında alıyor.

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