Emekliye çifte tazminat fırsatı! Çalışan emeklinin kıdem tazminatıyla ilgili önemli detay!
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler pek çok imkana sahip. Peki, emekli hangi haklara sahip? Emekli olduğu halde çalışan kişinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Yıllık izin nasıl hesaplanıyor? İşte emekli çalışanların haklarıyla ilgili merak edilen detaylar...
İşte emekli çalışanların hakları konusunda merak edilen soruların yanıtları:
Emekli çalışanların tazminatta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor.
Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.
Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemeniz gerekir.
- Emekli çalışanın kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. 20 yıl çalışıp 5 yıl aynı işyerinde devam edenler eğer emeklilik işlemi sırasında tazminatını almamışsa 25 yıl üzerinden, almışsa 5 yıl üzerinden ikinci kıdem tazminatını alyor. Çifte tazminat almış oluyor.
- Emekli çalışanlar ihbar tazminatı alır mı?
Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten çıkartıldıklarında ihbar tazminatı alır. İhbar tazminatı süreleri kıdem tazminatını sıfırlayıp sıfırlamadıklarına göre değişiyor. İhbar süresi emekli çalışanın o işyerindeki kıdemine göre belirleniyor. En 6 ay çalışma şartı var.
- Yıllık izin nasıl hesaplanır?
Emekli çalışanların izin günleri, diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara 20 günde az izin verilemiyor.
- Emekli çalışan rapor parası alır mı?
Emekli çalışanlar hastalandıklarında ya da raporlu olduklarında diğer çalışanlar gibi rapor parası almıyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalıklarında alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?
- Derdi tasayı peşine taktı! Akif için çember daralıyor! Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı...
- Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Maaşları ne kadar?
- 2 bin 500 Euro maaş fırsatı! Almanya kadın erkek 10 bin işçi alımı! Başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO 7. sezon bu hafta başlayacak mı?
- Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...
- Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...
- PTT üzerinden anında alabilirsiniz! ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...
- Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...
- Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...