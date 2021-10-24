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İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! Benzin mazot ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.10.2021
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İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! Benzin mazot ne kadar oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? Benzin mazot ne kadar oldu? soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Araç sahipleri; büyükşehirlerde ve diğer şehirlerde benzinin fiyatının ne kadar olduğunu sorguluyor. Benzine 16 Ekim'de gelen zammın ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmıştı. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı...

İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin mazot ne kadar? Benzine yapılan zammın ardından fiyatlarda değişiklik yaşandı. 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında değişiklik yaşanacak. Son yapılan zammın ardından pompa fiyatına 14 kuruş zam yansımıştı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi.

Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI!

Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselecek.

BENZİN NEDİR?

Benzin, 32-204 °C'ler arasında kaynayan, özgül ağırlığı 0,680-0,760 g/cm3 olan renksiz ve kendine özgü kokusu bulunan bir hidrokarbonlar karışımıdır. Benzini oluşturan HC'lerdeki karbon sayısı 4 10 arasında değişir.

Çok az olmakla beraber ağır ve hafif HC'ler ile petrolden gelen S (kükürt) ve N (azot) bulunduran, normal şartlar altında sıvı bir HC'dir. Benzinin içinde parafinik, etilenik, naftanik ve benzenik hidrokarbonlar bulunur.

Benzin XIX. yüzyılın son çeyreğinde Otto çevrimine göre çalışan motorlarda kullanılmıştır. Petrolün bulunmasından sonra ilk rafineri işlemleri ile elde edilen yakıtlardandır.

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