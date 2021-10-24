İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! Benzin mazot ne kadar oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin mazot ne kadar? Benzine yapılan zammın ardından fiyatlarda değişiklik yaşandı. 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında değişiklik yaşanacak. Son yapılan zammın ardından pompa fiyatına 14 kuruş zam yansımıştı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?