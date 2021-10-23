Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...

Emeklinin dört gözle beklediği ocak zammı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hem maaşlarında hem de ek ödemelerinde artış yaşanacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği 2022 emekli ocak zammı ile SSK'lıların gelirinde 659 liraya varan artışlar yaşanacak. Bu bağlamda, ek ödemelerde de belirgin bir artış yaşanacak. İşte, emekliyi ilgilendiren ek ödeme hakkında detaylar...