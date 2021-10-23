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Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...

Emeklinin dört gözle beklediği ocak zammı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hem maaşlarında hem de ek ödemelerinde artış yaşanacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği 2022 emekli ocak zammı ile SSK'lıların gelirinde 659 liraya varan artışlar yaşanacak. Bu bağlamda, ek ödemelerde de belirgin bir artış yaşanacak. İşte, emekliyi ilgilendiren ek ödeme hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 22:34
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Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...

Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış. Enflasyon rakamları ışığında maaşlara zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği 2022 emekli ocak zammı ile SSK'lıların gelirinde 659 liraya varan artışlar yaşanacak. Dolaylı olarak ek ödemelerde de artış olacak. Böylelikle milyonlarca emekli ocak ayında birçok kazanç elde etmiş olacak. İşte, emeklilerin ocak zammı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...

Emekliler için yeni kazanç ayı Ocak olacak. 2022'nin ilk ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. Temmuz-Eylül enflasyonuna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.23 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 3 aylık veri kaldı.

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Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...

YÜZDE 5 SINIRI YÜKSELİYOR

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 çıkacak.

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8.46'ya ulaşacak.

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Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...

Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 5.46 enflasyon farkı yansıtılacak.

Ocak'ta maaşlar artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 659 liraya varan artış yaşanacak.

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Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...

Ek ödeme dahil 7 bin 791 lira olan en yüksek maaş, 8 bin 450 liraya ulaşacak.

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.