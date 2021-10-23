Benzine 44 kuruş zam var mı? Resmi açıklama geldi mi? 23 Ekim İstanbul, Ankara benzin fiyatları ne kadar?

Aktaş, yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalarda yaşanan enerji krizinin, enerji türevlerinin tamamında kendini hissettirdiğini aktararak, "OPEC+ ülkelerinin ham petrol fiyatlarını 65-75 dolar bandında tutma isteği ya da başka bir tabir ile bu rakamların altında oluşacak işlemlerin pandemi süresinde yaşadıkları gelir kayıplarını kapatmayacak.

Olması düşüncesi nedeniyle ham petrol fiyatlarının yıl sonunu varil başına 90 dolar civarında kapatmasını bekliyoruz. Doğal olarak bu olası tekrar yükselme, akaryakıt fiyatlarını etkileyecek olup bizlere de bu, zam olarak yansıyabilir" dedi.