Türkiye yeni üretim üssü olacak! Yabancı yatırımcılardan dikkat çeken mesajlar
Kaliteli üretim altyapısı ve lojistik imkanları gelişmiş olan Türkiye, Çin'e büyük rakip olacak. Pandemi dönemi ile birlikte dünya üretimini Çin'den kaydırmaya kararlı. Alternatif üretim tesislerinin başında Türkiye geliyor. Konuyla ilgili yabancı yatırımcıların önde gelen isimleri net ifadeler kullandı. Avusturya’nın Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, “Firmalar artık Çin’den Türkiye’ye kayıyor” dedi. Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi Vestas da ülkemizde büyüme kararı alan şirketlerden.
Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, Avusturyalı ve uluslararası diğer firmaların Türkiye'yi üretim merkezi olarak gördüğünü belirterek, "Bu firmalar üretim merkezlerini artık Çin'den Türkiye'ye kaydırıyorlar. Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapmak istiyorlar. Son zamanlarda çok konuşulan bu konuyu hakikaten görüyoruz. Bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
ÜRETİM ALT YAPISI SAĞLAM
Avusturyalı firmaların üretim merkezlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladığını belirten Karabaczek, "Türkiye'nin sanayi ve üretim altyapısı sağlam. Avusturyalı firmalar Türkiye'de daha kolay iş gücü kaynağı işçi bulabiliyor. Avrupa'da çalışacak, bu işleri yapabilecek insan sayısı azalıyor. Bu açıdan Türkiye'nin pozisyonunu avantajlı görüyorum" dedi. Avusturyalı firmaların lojistik alanında yatırımlarının olduğunu aktaran Karabaczek, Avusturyalı firmalar, Türkiye'de en çok projeyi enerji sektöründe yaptı. Enerji sektöründeki Avusturyalı firmalar, 150-200 civarında projeyi bitirmişlerdir" ifadelerini kullandı.
AVUSTURYA DÖRDÜNCÜ ÜLKE
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Avusturya, 2002 ile 2021 (Ocak-Ağustos) yılları arasında Türkiye'ye en çok uluslararası doğrudan yatırım yapan 4'üncü ülke konumunda yer alıyor. Ülkenin söz konusu dönemde Türkiye'ye toplam doğrudan yatırım tutarı 10 milyar 716 milyon doları buldu. Bu tutarın artması için çeşitli iş birliği imkanları da değerlendiriliyor. Avusturya'dan yaklaşık 250 firmanın Türkiye'de yatırımı bulunuyor.
DANİMARKALI VESTAS DA BURADA BÜYÜYECEK
Yeni Şafak'ın haberine göre; Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi Vestas da Türkiye'de büyümeye olumlu bakıyor. Vestas Türkiye Genel Müdürü Olcayto Yiğit, "Türkiye hızla lider bir rüzgar pazarı haline geldi. Türkiye'de ilk rüzgar türbinini 1984'te kurduk. O zamandan beri 2 gigavat kurulu güç sağladık. Bu nedenle Türkiye, Vestas için önemli bir Pazar. Bir ülkenin yatırım açısından çekici olup olmadığının değerlendirilmesinde kur faktörü tek başına ana etken değil" dedi.
Vestas'ın İstanbul'un yanı sıra beş bölgesel merkezde 200 çalışanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yiğit, "Ayrıca yerel bir değer zinciri geliştirdik, kanatlar, kuleler ve jeneratörler tedarik ettik. Bu nedenle yerelde iş imkanları yaratmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
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