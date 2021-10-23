Türkiye yeni üretim üssü olacak! Yabancı yatırımcılardan dikkat çeken mesajlar

DANİMARKALI VESTAS DA BURADA BÜYÜYECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi Vestas da Türkiye'de büyümeye olumlu bakıyor. Vestas Türkiye Genel Müdürü Olcayto Yiğit, "Türkiye hızla lider bir rüzgar pazarı haline geldi. Türkiye'de ilk rüzgar türbinini 1984'te kurduk. O zamandan beri 2 gigavat kurulu güç sağladık. Bu nedenle Türkiye, Vestas için önemli bir Pazar. Bir ülkenin yatırım açısından çekici olup olmadığının değerlendirilmesinde kur faktörü tek başına ana etken değil" dedi.