Dolar son dakika: 23 Ekim dolar/TL ne kadar oldu? Bugün dolar kuru alış-satış fiyatı ne kadar?

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Koronavirüs salgınından kaynaklı küresel piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, dolardaki dalgalanmaları, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde kıracaktır" dedi. Peki, bugün dolar/TL ne kadar? İşte 23 Ekim dolar kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte 23 Ekim güncel döviz kurları: