Son dakika: Nefes aldıracak destek: Çiftçi borçlarına erteleme! O yasa TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberine göre Kooperatifleri yeniden yapılandıran yasayla, çiftçilerin tarımsal kredi alacakları ertelenecek. Kadın kooperatifleri desteklenecek. Yöneticiler ise tek yerden ücret alacak.
TBMM Genel Kurulu, gıda enflasyonu ve spekülasyonu ile mücadele konusunda hazırlanan düzenlemeler arasında yer alan, tarım başta olmak üzere kooperatifleri yeniden yapılandıran yasayı kabul etti. Yasa, kadın ve engelli kooperatiflerinin desteklenmesi, çiftçi borç ödemelerinin ötelenmesi gibi önemli değişiklikler içiyor.
BİR AY ERTELENDİ
Yasanın görüşmeleri sırasında önerge ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde yüzde 30'luk peşinatın ödeme tarihi, bu ay sonundan kasım ayı sonuna ertelendi.
Kalan tutarın taksitlerinin ödemesi de 2022 yılının ekim ayı yerine kasım ayında başlayacak. Kooperatiflerin harcamaları şeffaf hale gelecek. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.
Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan, tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilecek.
KADIN VE ENGELLİLERE DESTEK
Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan ve engellilerden oluşan kooperatifler ile kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulanların tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak. İlana tabi işlemler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak. Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da ödemeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay ne zaman, neden öldü? Oynadığı dizi ve filmler...
- Heyecan dorukta! GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Son açıklamalar...
- Dolar son dakika: 23 Ekim dolar/TL ne kadar oldu? Bugün dolar kuru alış-satış fiyatı ne kadar?
- Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Büyük heyecan yarattı...
- Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...
- Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?
- "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?
- Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 İOKBS bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? İşte takvim...
- Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...
- Devlet tarafından çocuk sahibi ailelere ödeme! Başvurular e-Devlet üzerinden! Para ödemesi için elinizi çabuk tutun...
- Er sınıflandırma sonucu sorgulama: Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?