Son dakika: Nefes aldıracak destek: Çiftçi borçlarına erteleme! O yasa TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, gıda enflasyonu ve spekülasyonu ile mücadele konusunda hazırlanan düzenlemeler arasında yer alan, tarım başta olmak üzere kooperatifleri yeniden yapılandıran yasayı kabul etti. Yasa, kadın ve engelli kooperatiflerinin desteklenmesi, çiftçi borç ödemelerinin ötelenmesi gibi önemli değişiklikler içiyor.