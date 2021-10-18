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Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, son zamanlarda artan kira fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kira fiyatlarının neden yükseldiğini anlatan Kas, fiyatların önümüzdeki süreçte ne yöne evrilebileceğiyle ilgili de önemli ifadeler kullandı.

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında artan kira fiyatları ele alındı.

Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? GAYRİMENKUL DANIŞMANI NİLÜFER KAS AÇIKLADI

Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas'ın açıklamaları şu şekilde:

Dengeler her zaman değişebiliyor. Kiracının mutlu olduğu, ev sahibinin mutlu olduğu dönemler var Türkiye'de. Şu anda ev sahiplerinin mutlu olduğu bir dönem yaşıyoruz. 2017'de ise kiracıların mutlu olduğu bir dönemdi. 2017'deki kira düşüşünün sebebi 2003'ten 2017'ye kadar üretilen konut miktarının ihtiyacın daha üzerinde olmasıydı.

KİRA FİYATLARI 5 YILDA BİR PİK YAPIYOR

Fakat biz aslında kırılma noktasını geçen sene Haziran ayında yaşadık. Pandemide insanlar yeni yerlere ihtiyaç duydular ama asıl kırılma konut faiz oranlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 0,64 oranına inmesiyle oldu. Bu Cumhuriyet tarihinin en düşük rakamıydı ve aklında ev almak olan, olmayan herkes eve aldı. İki ayda toplam 500.000 adet konut satıldı. Bizde konut 5 yılda bir pik yapıyor, 5 yılda bir dip yapıyor. 2013'te pik yapmaya başladı, en tepe noktasını biz 2017'de gördük sonra tekrar inişe geçti. Şimdi ise tekrar çıkışa geçti.

BİR İKİ YIL DAHA FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Yani 5 yıllık döngüyü tamamladı. Maalesef bir iki yıl daha bu fiyatlar böyle artmaya devam edecek. Kiralar, satış fiyatları artacak. Çünkü geçen sene şunu gördü ev sahipleri, dediler ki; bu kadar zor zamanlarda bile fiyatlar yükselebiliyor. Bu sene ne olduğunu hiç kimse bilmiyor.

SEBEP 2018, 2019 VE 2020 YILINDA!

Sebep aslında 2018, 2019 ve 2020'deki üretim rakamlarında yatıyor. 2018'de normalde 800.000 adet konuta ihtiyaç vardı. 2017'de 1 milyon 400 bin adet konut üretildi. Bu çok ciddi bir rakamdı ve son yıllarda üretilen en fazla konut sayısına ulaşıldı. Daha sonra neredeyse yüzde 50'lere varan düşüş oldu ve konut üretimi 660 bine yükseldi. 2019 ise felaketti çünkü 325.000 adet konut üretildi, doğal olarak az olana talep fazla oldu.

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