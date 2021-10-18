Kira fiyatları düşecek mi? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas açıkladı

KİRA FİYATLARI 5 YILDA BİR PİK YAPIYOR

Fakat biz aslında kırılma noktasını geçen sene Haziran ayında yaşadık. Pandemide insanlar yeni yerlere ihtiyaç duydular ama asıl kırılma konut faiz oranlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 0,64 oranına inmesiyle oldu. Bu Cumhuriyet tarihinin en düşük rakamıydı ve aklında ev almak olan, olmayan herkes eve aldı. İki ayda toplam 500.000 adet konut satıldı. Bizde konut 5 yılda bir pik yapıyor, 5 yılda bir dip yapıyor. 2013'te pik yapmaya başladı, en tepe noktasını biz 2017'de gördük sonra tekrar inişe geçti. Şimdi ise tekrar çıkışa geçti.

BİR İKİ YIL DAHA FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Yani 5 yıllık döngüyü tamamladı. Maalesef bir iki yıl daha bu fiyatlar böyle artmaya devam edecek. Kiralar, satış fiyatları artacak. Çünkü geçen sene şunu gördü ev sahipleri, dediler ki; bu kadar zor zamanlarda bile fiyatlar yükselebiliyor. Bu sene ne olduğunu hiç kimse bilmiyor.