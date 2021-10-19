Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası (PPK) toplantısının ardından Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Piyasaları takip eden pek çok vatandaş bu karar için gözlerini toplantı tarihine çevirdi.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.