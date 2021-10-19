Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın ve döviz kurlarının seyrini değiştirmesi beklenen Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Merkez Bankası toplantısı sonrasında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası (PPK) toplantısının ardından Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Piyasaları takip eden pek çok vatandaş bu karar için gözlerini toplantı tarihine çevirdi.
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI HANGİ GÜN YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizleri 21 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
SON PPK TOPLANTISINDA NE OLDU?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.
Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.
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