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Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Karadeniz’den sonra sıra Akdeniz’de: Altı ayrı sahada petrol aranacak

Türkiye'nin 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfinin ardından Karadeniz'deki gaz arama çalışmalarına ekim ayının başında Yavuz Sondaj Gemisi de katılırken son adım Akdeniz tarafında atıldı. TPAO Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu. Ruhsatların alınması ile arama çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

Ruhsatların alınmasının ardından altı ayrı sahada petrol arama çalışmalarına başlanacak.

'YAVUZ' KARADENİZ'DE GÖREVE HAZIRLANIYOR
Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi ekim ayının ilk haftası Filyos Limanına ulaşmıştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

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