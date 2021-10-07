Yeni müjdeler için Karadeniz'de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

Türkiye'nin 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfinin ardından Karadeniz'deki gaz arama çalışmalarına Yavuz Sondaj Gemisi de katılıyor. Filyos Limanı'na ulaşan gemi, kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 13:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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