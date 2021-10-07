07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni müjdeler için Karadeniz'de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

Yeni müjdeler için Karadeniz'de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

Türkiye'nin 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfinin ardından Karadeniz'deki gaz arama çalışmalarına Yavuz Sondaj Gemisi de katılıyor. Filyos Limanı'na ulaşan gemi, kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 13:00
  • 1
  • 43
Yeni müjdeler için Karadeniz’de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyosa ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 43
Yeni müjdeler için Karadeniz’de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

İlk kez 2011 yılında denize indirilen Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yapan; 2018 yılının Ekim ayında TPAO tarafından satın alınan Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine katıldı.

  • 3
  • 43
Yeni müjdeler için Karadeniz’de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü için geçen Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Yavuz Sondaj Gemisi çalışmaların tamamlamasının ardından dün itibariyle Karadeniz'e açıldı.

  • 4
  • 43
Yeni müjdeler için Karadeniz’de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

Ulaştığı Filyos Limanına demirleyen Yavuz Sondaj Gemisinin kule platformu da önümüzdeki günlerde limana getirilerek monte edilecek.

  • 5
  • 43
Yeni müjdeler için Karadeniz’de! Yavuz Sondaj Gemisi montaj işlemlerinin ardından göreve başlayacak

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre.