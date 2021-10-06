06 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Rota: Karadeniz

Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Rota: Karadeniz

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de alınan Yavuz Sondaj Gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:36
  • 1
  • 22
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Rota: Karadeniz

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi 14 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Rota: Karadeniz

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi.

  • 3
  • 22
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Rota: Karadeniz

Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket edecek" ifadeleri kullanıldı.

  • 4
  • 22
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Rota: Karadeniz

Saat 11.40 sularında hareket eden Yavuz sondaj gemisi, saat 12.30 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. Yavuz sondaj gemisi vatandaşların ilgi odağı oldu.

  • 5
  • 22
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Rota: Karadeniz