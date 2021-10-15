İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları! 16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Benzindeki artışın bir kısmı ÖTV’den karşılanacak ancak artış yine de pompaya yansıyacak. Motorin litre fiyatında ise zammın tamamının pompaya yansıması bekleniyor. Peki; 16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar!
16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geleceği bilgisi paylaşıldı. Benzin zammının bir kısmı ÖTV'den karşılanacak ve diğer kısmı pompaya yansıtılacak.
BENZİNE ZAM NE KADAR?
Sektör kaynaklarına göre; 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak.
Ancak benzin grubundaki artışın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.
Eşel mobil Sisteminde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Bu meblağ çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor.
Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.
BENZİN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul'da benzin fiyatları litre olarak 7 lira 78 kuruş, Ankara'da benzinin litre fiyatı 7 lira 85 kuruş, İzmir'de ise 7 lira 86 kuruş olarak satılıyor.
İstanbul'da motorin fiyatları ise 7 lira 52 kuruş, Ankara motorin fiyatı 7 lira 58 kuruş, İzmir motorin fiyatı 7 lira 60 kuruş düzeyinde işlem görüyor.
Motorlarda kullanılan benzinin bazı özelliklere sahip olması gereklidir. Bu özelliklerden bazıları motorun performansını iyileştirirken bir kısmı motorun korunması bir kısmı da aracın emniyeti için gereklidir. Benzinde bulunması gereken özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
Soğukta motorun kolay çalışmasını sağlamalıdır.
Buhar tamponunu önlemelidir.
Motorun ani güç değişikliklerine cevap verebilmelidir.
Ekonomik olmalıdır.
Reçine teşekkülü olmamalıdır.
Korozyona neden olacak yanma sonu artıkları olmamalıdır.
Yağlama yağlarının özelliğini bozmamalıdır.
Vuruntuya dayanıklı olmalıdır.
Benzinin ve diğer sıvıların, sıvı hâlden gaz hâline geçebilme yeteneklerine uçuculuk denir. Her sıvının uçuculuğu sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin suyu ele alacak olursak bu sıvının uçuculuğu kaynama noktasına yaklaştıkça daha da artmaktadır. Benzinin uçuculuk kabiliyeti suya göre çok yüksektir. Bunun nedeni benzinin kaynama noktasının 32 °C gibi düşük bir değerden başlamasıdır. Benzinin içinde farklı yapılarda HC bulunduğunu belirtmiştik. HC'lerin kaynama noktaları 32-180 °C arasında değişmektedir. Buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılacak yakıtın düşük sıcaklıklarda buharlaşması istenir. Sıvının kaynama noktası düşükse uçuculuk yüksek, kaynama noktası yüksekse uçuculuk düşüktür.
Yakıtta bulunan hafif hidrokarbonların düşük sıcaklıklarda buharlaşması istenir. Özellikle soğuk motorlarda ilk hareket için yeterli miktarda yakıtın sağlanması, yakıtın uçuculuğu ile direkt olarak ilgilidir. Yakıtın uçuculuğu ne kadar iyi ise ilk hareket o oranda kolay olur. Benzinin uçuculuğu, motorun değişik çalışma koşullarına uygun bir yakıt olmasını sağlar
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- İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları! 16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?
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