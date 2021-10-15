Danıştay’dan ilaç kararı çıktı! Yerli üretime geçiliyor

Danıştay, ithal ilaçların bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkartılmasına dair kararının iptaline ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.

Türkiye'de cari açık ve dış ticaret açığının oluşmasında kritik faktörlerden biri olan ilaç ithalatının kontrol altına alınması, atıl ilaç üretim kapasitesinin aktif duruma getirilerek yerli üretime geçilmesine ilişkin hayata geçirilen düzenlemede kamu yararı bulunduğunu belirten Danıştay'ın emsal kararı ile ülkemizde yerli olarak üretilen ithal ilaçlar geri ödeme listesinden çıkartılabilecek.

Türkiye, 2019'da sağlığa hemen hemen 201 milyar TL harcadı. Son senelere bakıldığında sağlık harcamalarının % 45 bandındaki oranın ilaç ve tıbbi cihaz masraflarının oluşturduğu görüldü. Koronavirüs (kovid-19) salgını döneminde, dünya koronavirüs aşı pazarı 460 milyon dolar düzeyine ulaşırken, 2024'te 25 milyar dolar, 2030 yılında da bu rakamın 61 milyar dolar düzeyine çıkacağının ön görüldüğü ifade edildi.