Danıştay’dan ilaç kararı çıktı! Yerli üretime geçiliyor
Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün senelerdir tek başkanlık altında bir araya getirilmesi talebine dair müjdeyi, geçen mart ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. İlaç sanayiide yerli imalatın artırılması ve yerlileştirilmesi sağlamanın önünü açan bir karar da Danıştay'dan çıktı.
Danıştay, ithal ilaçların bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkartılmasına dair kararının iptaline ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.
Türkiye'de cari açık ve dış ticaret açığının oluşmasında kritik faktörlerden biri olan ilaç ithalatının kontrol altına alınması, atıl ilaç üretim kapasitesinin aktif duruma getirilerek yerli üretime geçilmesine ilişkin hayata geçirilen düzenlemede kamu yararı bulunduğunu belirten Danıştay'ın emsal kararı ile ülkemizde yerli olarak üretilen ithal ilaçlar geri ödeme listesinden çıkartılabilecek.
Türkiye, 2019'da sağlığa hemen hemen 201 milyar TL harcadı. Son senelere bakıldığında sağlık harcamalarının % 45 bandındaki oranın ilaç ve tıbbi cihaz masraflarının oluşturduğu görüldü. Koronavirüs (kovid-19) salgını döneminde, dünya koronavirüs aşı pazarı 460 milyon dolar düzeyine ulaşırken, 2024'te 25 milyar dolar, 2030 yılında da bu rakamın 61 milyar dolar düzeyine çıkacağının ön görüldüğü ifade edildi.
SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI KURULACAK
Savunma Sanayide olduğu gibi ilaç ve tıbbı cihaz sanayisinin de yerli ve milli üretime geçilmesinin mesajı Başkan Erdoğan tarafından geçen yıl mart ayında verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında tıbbi cihaz sektörünün yıllardır savunma sanayi üreticilerinde olduğu gibi bir başkanlık çatısı altında toplanma talebine ilişkin 'Müjde'yi vererek, Ekonomi Reform Paketi'nin önemli maddelerinden biri de Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nın kurulması olarak öne çıkmıştı. Bu adımın ardından bir karar da Danıştay'dan geldi. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan çeşitli firmalara ait 50 ithal ürünün bedeli ödenecek ilaçlar listesinden pasiflenmesine ilişkin kararın iptaline yönelik Danıştay'a başvurdu. Danıştay, söz konusu düzenlemede kamu yararı bulunduğuna dikkat çekerek davanın reddine karar verdi.
KARARIN İPTALİ TALEP EDİLDİ
"Tedavinin sağlanmasında gerekli güvence alınmak kaydıyla, geri ödeme listesinden çıkarılacak ithal ürünlerin belirlenmesine" ilişkin düzenleme sonrası Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği söz konusu düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, yaptığı başvuruda, 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan çeşitli firmalara ait 50 ithal ürünün bedeli ödenecek ilaçlar listesinden pasiflenmesine ilişkin kararın iptalini istedi.
DANIŞTAY DAVAYI KABUL ETMEDİ
Tıbbi ilaç ve tıbbi cihaz da yerli imalatın artırılması, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılması, Türkiye'nin dünya ilaç pazarında ön sıralara yerleşmesi amacıyla yapılan düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvuruyu değerlendiren Danıştay 10. Dairesi, söz konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
"HUKUKA AYKIRILIK YOK"
Danıştay 10. Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde cari açık ve dış ticaret açığının oluşmasında önemli faktörlerden biri olan ilaç ithalatının kontrol altına alınması, bu kapsamda, atıl ilaç üretim kapasitesinin aktif hale getirilmesi, yerli üretime geçilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik dava konusu düzenlemede kamu yararı bulunuyor. Anılan süreçte, yerli ve milli sermaye ayrımı yapılmadığı, yerli imal payı yüzde 50 ve üzerinde ürünü olan tüm firmalara uygulandığı; uluslararası alanda ilaçların mal ticaretinden ayrı bir alanda bulunduğu dikkate alındığında, yerelleşme sürecinde Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerinin ihlalinin söz konusu olmadığı anlaşılmakta, anılan düzenlemede üst hukuk normlarına, kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."
TÜRKİYE 17'NCİ SIRADA
2020 yılında dünya ilaç pazarı 1.265 trilyon dolar, tıbbi cihaz pazarı ise 432 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya ilaç pazarında lider ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olurken, Türkiye, ise dünyada 17'nci sırada bulunuyor.
TÜRKİYE İLAÇTA YERLİLEŞME PROGRAMINI BAŞLATTI
Bu ekonomik göstergeler yerli imalatın artırılmasını ve yerlileşmenin sağlanmasının, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılmasının önemini ortaya koydu. Türkiye'nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması amacıyla 10. Kalkınma Planında yer alan Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı hayata geçirildi. Bu programla, yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen, yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amaçlandı. Programın hedefleri arasında, yurt içi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20'sinin yerli üretimle karşılanması, yurt içi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60'ının yerli üretimle karşılanması yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları! 16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?
- SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022'de emekliler ne kadar zam alacak?
- DGS ek tercih kılavuzu 2021: DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu?
- Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek?
- Cuma hutbesi 15 Ekim 2021 tam metni! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe...
- VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM üniversite bursu ne zaman verilecek?
- VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?
- Geri sayım sürüyor... 27. dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarihleri...
- KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
- İnstagram çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? İnstagram DM çöktü mü? 14 Ekim akış yenilenemiyor hatası...