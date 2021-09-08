Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilaçlara yönelik geri ödemeye yönelik son dakika açıklaması! Resmi Gazete’de yayımlandı I Hangi ilaçlar geri ödeniyor?

İSTİSNA DURUM

Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler Kurumca ödenmeyecek.