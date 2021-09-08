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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilaçlara yönelik geri ödemeye yönelik son dakika açıklaması! Resmi Gazete'de yayımlandı I Hangi ilaçlar geri ödeniyor?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilaçlara yönelik geri ödemeye yönelik son dakika açıklaması! Resmi Gazete’de yayımlandı I Hangi ilaçlar geri ödeniyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkartıldı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

52 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDAN ÇIKARILDI

Buna göre, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Aynı listede yer almamakla birlikte geri ödeme başvuruları bulunulan ve karar ağacı tamamlanan ve/veya değerlendirme süreci devam eden, antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici topikal ilaçların geri ödeme kapsamına alınmamaları kararlaştırıldı.

YÜZDE 10'DAN 5'E DÜŞÜRÜLDÜ

Bu gruplarda yapılacak ilaç geri ödeme başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak. Eş değer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde uygulanan taban birim fiyat uygulaması yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

İSTİSNA DURUM

Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler Kurumca ödenmeyecek.

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