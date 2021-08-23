Milyonları ilgilendiriyor! İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır?

Türkiye dünyada ilaç harcamalarında en yüksek ödeme yapan ülke olmasına karşın bazı ilaçlara erişimde doğru yol izlenmeyince bürokratik engellerle karşılaşmak söz konusu olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçlar geri ödeme listesinde olup olmadığına bakılmadan ödemesi yapılıyor. Bir doktor, dünyanın herhangi bir yerinde kullanılan bir ilacın tedavi edici olacağını düşünerek reçete yazdıysa fiyatı ne olursa olsun hastaya teslimi için tüm imkânlar sunuluyor.